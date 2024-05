FI, il manuale per gli elettori: "Sulla scheda scrivete Silvio Berlusconi"

FI, le preferenze a Silvio Berlusconi potrebbero portare 100mila voti: ecco come

Forza Italia si gioca la carta Silvio Berlusconi per le Europee. Oltre, ovviamente, alla decisione di mantenere "Berlusconi presidente" nel simbolo, ora i vertici degli azzurri hanno anche scritto e distribuito un manualetto in cui invitano gli elettori a scrivere il nome e cognome del fondatore del partito, morto lo scorso giugno, all'interno della scheda. Nonostante - ovviamente - la preferenza venga annullata perché il leader di Forza Italia non è candidato, il voto comunque - riporta Il Fatto Quotidiano - va a finire al partito. È su questo che punta Antonio Tajani: l'effetto Berlusconi. "L'età media a cui tutti possono aspirare è di 120 anni, ma io voglio viverne 30 in più, fino a 150". Silvio Berlusconi scherzava spesso e sognava l'immortalità. Del corpo, ma anche politica.

Ora Forza Italia, alla vigilia delle Europee - prosegue Il Fatto - vuole restituirgliela. Per prendere qualche voto in più alle elezioni dell'8 e 9 giugno, che arriveranno proprio a un anno dalla morte del fondatore del partito all’età di 86 anni. Le istruzioni che vengono elencate nel vademecum però non rappresentano un'indicazione un po' casuale: secondo due fonti - conclude Il Fatto - è una scelta politica precisa. L’idea è quella di puntare su un bacino di elettori – la stima è difficile da fare, ma si parla di 100 mila persone che potrebbero decidere di scrivere il nome del fondatore del partito.