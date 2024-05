Tajani, convention show di FI. Poi canta e balla con i Ricchi e Poveri

FI, Tajani si gioca la carta Sanremo per togliere voti alla Lega: lo show con i Ricchi e Poveri

Antonio Tajani ha le idee chiare e alle Europee punta non solo al sorpasso sulla Lega ma anche "alla doppia cifra". Per questo il leader di Forza Italia per il suo comizio elettorale ha scelto di affidarsi alla musica pop per strappare consensi. C’è un momento, al PalaTiziano di Roma - riporta Il Giornale - in cui Tajani quasi cede alla musica dei Ricchi e Poveri e accenna a ballare, sulle note di "Che sarà". "Sono stonato", ha avvisato sul podio tondo, presentando i due Angeli, "ambasciatori del bel canto e quindi del Made in Italy". Poi si fa trascinare, con le circa 2.500 persone che trasformano il piccolo stadio in una discoteca.

D’altronde, - prosegue Il Giornale - ai suoi lati la moglie Brunella e la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati già cantano senza freni "Mamma...ma...mamma Maria". È una festa-spettacolo la convention elettorale per Tajani capolista alle Europee di giugno in tutte le circoscrizioni tranne le isole. L’inno di Mameli lo canta Serena Autieri, che prosegue con Volare, Il mondo. Ballano forsennati sui gradoni gli azzurri in t-shirt con foto del leader di Forza Italia, le bandiere sventolano al ritmo dell’ultimo successo a San Remo dei Ricchi e Poveri, "Ma non tutta la vita".