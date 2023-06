Politica

Mercoledì, 21 giugno 2023 Fi, la famiglia blinda le casse: via il tesoriere Messina. In pole Roscioli Forza Italia si prepara a cambiare il suo uomo dei conti, il cosiddetto tesoriere. Secondo gli ultimi rumors in pole ci sarebbe l'avvocato romano Fabio Roscioli di redazione politica