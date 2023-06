Forza Italia, che cosa accade dopo la morte di Berlusconi. Meloni, Letta e...

Berlusconi, la premire Meloni darà una mano per tenere unita Forza Italia. Analisi

"Il governo è a rischio" con la morte di Silvio Berlusconi, ha sentenziato il quotidiano della City, il Financial Times. E Giorgia Meloni, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, ha ben presente il pericolo: la possibile, eventuale, deflagrazione di Forza Italia sarebbe una "bomba" politica sull'esecutivo. E quindi la presidente del Consiglio scenderà in campo nelle prossime settimane per dare una mano a tenere unito il partito fondato dall'ex Cavaliere, determinante nei numeri sia alla Camera sia al Senato.

A Meloni - spiegano fonti di Fratelli d'Italia - non interessa acquisire qualche parlamentare ma la sua preoccupazione è la stabilità politica, della maggioranza e del governo.