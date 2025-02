"Fine vita? Niente modello Svizzera dove si va a morire. FI non firmerà mai una legge come quella toscana"

Nevi: "In questo caso in discussione c'è la possibilità che una regione possa intervenire su questo tipo di materie che, invece, secondo noi sono esclusivamente una prerogativa dello Stato"



"La legge regionale della Toscana sul fine vita sarà valutata in base alla Costituzione. Poi, nel merito, c'è una discussione aperta e si ragiona, non è certo una materia semplice. Resta il fatto che in questo caso in discussione c'è la possibilità che una regione possa intervenire su questo tipo di materie che, invece, secondo noi sono esclusivamente una prerogativa dello Stato e quindi del Parlamento". Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se il governo dovrebbe impugnare e bloccare la legge della regione Toscana sul fine vita.



Alla domanda se Forza Italia potrebbe votare una legge nazionale come quella della Toscana la risposta di Nevi è chiarissima: "Assolutamente no. Non conosco perfettamente i dettagli della legge regionale, ma non a caso il nostro gruppo consigliare in Toscana ha votato contro e quindi la risposta è certamente no. L'Italia - conclude il portavoce nazionale del partito guidato dal vicepremier Antonio Tajani - non può e non deve assolutamente diventare come la Svizzera dove si va a morire. C'è poi un tema che attiene alla libertà delle persone di scegliere e che va approfondito bene ma senza alcuna impostazione ideologica e ferma restando la libertà che su questi temi in Forza Italia c’è sempre stata di esprimersi liberamente, senza vincoli di partito”.



