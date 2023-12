Firenze, il Pd candida l'assessore Funaro: M5s e Renzi per ora si sfilano

Sara Funaro candidata a sindaco di Firenze

Il Pd fiorentino ha indicato ufficialmente l'assessore comunale al Welfare, Sara Funaro, come candidato della coalizione dem per le elezioni di giugno a Firenze. "Ho sempre sostenuto che fare il sindaco di Firenze deve essere un sogno e non un'ossessione e che, quando fai parte di una comunita', devi rispettarne le regole democratiche". Queste le prime parole di Funaro, 47 anni, nipote dell'ex sindaco Piero Bargellini e da mesi delfina designata del sindaco uscente, Dario Nardella. Guidera' una coalizione formata da Sinistra Italiana, Verdi, Azione, +Europa, socialisti, Movimento azione laburista e Volt.

"E' con questo spirito - spiega l'assessore - che mi metto a disposizione: con la mia storia e il mio impegno, con la forza delle nostre idee e delle azioni che abbiamo compiuto in questi anni, nei quali sono spesso venuta a contatto con la parte piu' vulnerabile e sofferente della nostra citta'. Da li' dobbiamo cominciare, mettendoci all'altezza degli occhi delle persone perche' la sinistra serve se cambia le vite di chi ne ha piu' bisogno. Questa deve essere la nostra missione, recuperando la storia bellissima della nostra citta'". Il verdetto e' arrivato in nottata, al termine dell'assemblea del Pd fiorentino che ha approvato con 137 voti favorevoli su 177 un documento che esclude il ricorso alle primarie e candida Funaro in virtu', spiega il segretario cittadino, Andrea Ceccarelli, "di un consenso largamente condiviso, pari al 74% delle persone sentite durante le consultazioni (250 esponenti dem ndr)".