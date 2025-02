Fisco, la Lega insiste sulla rottamazione: "Da altre misure solo mancette"

"Il ceto medio si aiuta con la rottamazione delle cartelle: libererebbe dall'angoscia dell'Agenzia delle Entrate oltre 23 milioni di italiani. Altre misure ipotizzate nelle ultime ore, invece, nel concreto garantirebbero una mancetta da poco più di 36 euro al mese per 1,7 milioni di cittadini. Conti alla mano, la Lega è pronta a discutere con gli alleati con la convinzione di proporre la soluzione migliore e più concreta". Così una nota della Lega.

Per Forza Italia l'obiettivo è ridurre le tasse. Il taglio dell'Irpef per i redditi medi fino a 60mila euro dal 35 al 33% rimane un punto fermo". Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli replica, interpellato dall'Ansa, sulla nuova uscita della Lega sulla rottamazione. "Meno tasse - aggiunge - significa più sviluppo e crescita dell'economia nell'interesse dei cittadini. Il taglio dell'Irpef per i redditi medi non è una novità: l'impegno è del governo perché già lo scorso dicembre, al tempo della legge di bilancio, anche la premier Meloni rinviò tale provvedimento all'esito del concordato fiscale e in relazione alle disponibilità finanziarie. Riguardo alla rottamazione noi siamo d'accordo, se però si trovano le coperture".