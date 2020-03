FITTO-FiDANZA (FDI): INTERVENTO BCE UNICA VIA, NO MES E CORONABOND

“L’intervento straordinario da 750 miliardi annunciato ieri sera dalla BCE è l’unica via da seguire per garantire agibilità al sistema produttivo e ai suoi meccanismi di finanziamento. Si vada avanti su questa strada archiviando definitivamente la linea tedesca sposata dalla Lagarde con le sue improvvide dichiarazioni di giovedì scorso”. Così in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza e il Co-Presidente del gruppo ECR Raffaele Fitto. “A questo si devono affiancare misure nazionali incisive, più incisive di quelle previste dal decreto “cura Italia” per garantire liquidità straordinaria alle imprese ed evitarne la chiusura. Altre ipotesi come l’utilizzo dell’attuale MES o il lancio di “coronabond” rischiano di avere un effetto limitato e di porre agli Stati più indebitati come l’Italia delle condizioni capestro assolutamente inaccettabili”.