Formez, al via gara europea da 30 milioni per nuovi concorsi digitali

Trenta milioni di euro per organizzare i nuovi concorsi digitali. Sono i soldi messi a bando nella gara europea bandita da Formez PA. La decisione dell’ente in house alla Presidenza del Consiglio, del quale il dipartimento della Funzione pubblica detiene la quota maggioritaria, è dovuta alla luce dell’elevato numero di concorsi in programma per i prossimi mesi, vista anche la nuova mission di Formez per il supporto e sostegno alle PA per la realizzazione del Pnrr, prevista dal decreto reclutamento appena convertito in legge dal Parlamento, che ha mutato e rafforzato la struttura dell’Istituto. Il bando della nuova gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato (Global service), per l’organizzazione dei concorsi pubblici che Formez PA dovrà organizzare su tutto il territorio nazionale, sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta europea.

Formez PA, infatti, sta cercando altre sedi concorsuali in tutta Italia, in aggiunta a quelle in cui già sta lavorando. La gara è stata appunto bandita per un importo di 30 milioni di euro, la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è prevista per le ore 13:00 del 06.09.2021 e il contratto avrà durata fino al 30 giugno del 2022.

“L’esecutivo ha dato fiducia a Formez PA conferendogli un ruolo importante e centrale per la realizzazione del Pnrr – spiega il presidente Alberto Bonisoli - anche in vista alla mole di assunzioni in arrivo e previste per l’autunno. Per questo possiamo parlare di un vero e proprio rafforzamento dell’Istituto, che è stato dotato di una struttura in grado di portare avanti l’ampliamento della mission di Formez PA, che colloca in primo piano la divulgazione del PNRR, il supporto al nuovo ciclo di selezioni pubbliche e l’accompagnamento alla digitalizzazione.

Le 10 guide illustrate in cui viene spiegato il Pnrr con un linguaggio chiaro e semplice, realizzate da Formez Pa, vanno proprio in questa direzione, perché sono un grande aiuto nella comprensione e divulgazione del Piano cardine della ripresa dell’Italia, che diventa così più fruibile per la collettività e avvicina i cittadini al mondo della Pubblica amministrazione”.

Recentemente anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze è entrato a far parte dell'Assemblea dei soci di Formez PA. Tra gli ingressi delle ultime settimane anche quello del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Città di Torino. Il Cda dell’istituto, che ha cambiato recentemente statuto, è stato portato a 11 membri, con l’ingresso pesante, fra i membri di diritto, del segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda i concorsi dallo scorso maggio, con l’entrata in vigore del decreto 44/21, e dopo la ripartenza dei concorsi in presenza bloccatI dal lockdown, c’è stata una vera e propria rivoluzione digitale. Infatti sono stati eliminati per sempre carta e penna per le prove che devono affrontare i candidati e sono state sostituite dai tablet. Così le procedure si velocizzano, diventano più snelle al fine dell’elaborazione delle graduatorie finali.

Non solo: è stata introdotta la possibilità delle multisedi. Infatti, per evitare lunghi viaggi e trasferimenti, ora uno stesso concorso può essere organizzato in tutta Italia in più sedi contemporaneamente. In questa sessione estiva Formez PA ha organizzato e ha gestito circa 500mila candidati e altrettanti se ne prevedono per settembre e nella sessione autunnale per gli altri concorsi in programmazione, come quello del ministero della Transizione ecologica, cosiddetto Ripam Ambiente, del ministero della Giustizia, per funzionari giudiziari, e del ministero del Lavoro, per assumere ispettori del lavoro e funzionari.

Non solo: Formez PA sta lavorando ai concorsi per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo - Ministero transizione ecologica e al concorso unico per funzionari amministrativi, per i quali recentemente si sono riaperti i termini, e al concorso pubblico del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che sta cercando 120 funzionari a tempo pieno e indeterminato. Recentemente, inoltre, sono stati pubblicati due bandi dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per l'assunzione di 50 unità di personale a tempo indeterminato.

Fra i concorsi che cura Formez anche quello per l'Ufficio Speciale Ricostruzione della città dell'Aquila, il bando è da poco on line, e prevede il reclutamento di 12 unità di personale a tempo determinato. Per quanto riguarda i concorsi che si sono già conclusi, ad esempio per il concorso Coesione, le prove selettive si sono svolte nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid previsto dal Comitato tecnico e scientifico, in tutta Italia, comprese alcune città raramente incluse tra le sedi di concorsi nazionali, come Cagliari, Bologna, o Reggio Calabria, in completa modalità digitale.

Recentemente si è concluso il corso-concorso Ripam Campania, che ha visto 1.255.457 candidature pervenute, con 303.965 utenti registrati al portale Step-One 2019 di Formez PA e 158 amministrazioni locali coinvolte. Inoltre è terminato il 4 agosto, alla fiera di Roma, il concorso Roma Capitale, che ha visto oltre 230mila candidati e 65 sessioni d'esame.

Formez PA ha organizzato anche il concorso del ministero della Cultura, per addetti alla vigilanza e all’accoglienza, che si è svolto il 28 luglio nelle sedi di Roma, Napoli, Rimini, Foggia, Cagliari e Catania e a quello del ministero dell’Interno, avvio alla carriera prefettizia, le cui prove si sono svolte il 29 e 30 luglio nelle sedi di Rimini, Roma, Napoli, Cagliari e Catania. Tutti concorsi che si sono svolti per la prima volta con le nuove modalità digitali e che sono solo un assaggio di quelli in arrivo per la sessione autunnale, alla luce degli ingenti fondi del Pnrr in arrivo.