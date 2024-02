Formigoni e l'idea di candidarsi. L'evento di FI e il "partito scalabile"

Formigoni e il grande ritorno in politica. Un messaggio a FI, il suo partito per 20 anni

Roberto Formigoni pensa al grande ritorno in politica e non ne fa mistero. L'ex governatore della Lombardia, dopo aver scontato per intero la condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione è pronto a riprendere il filo del discorso. "Credo e auspico - dice Formigoni e lo riporta Il Corriere della Sera - che possa nascere una scalabilità di Forza Italia". Mercoledì sarà l’ospite di onore a un evento di Forza Italia a Vimercate. Se da una parte il Celeste non scioglie ancora l’ultima riserva sulla sua candidatura, dall’altra indirizza un messaggio a quello che è stato il suo partito per oltre 20 anni e che già a fine aprile potrebbe tornare a essere la sua casa". Se il concetto non fosse abbastanza chiaro, cita Mao: "Che cento fiori fioriscano, che cento scuole di pensiero gareggino".

E se Formigoni si dovesse trovare di fronte al bivio politico e decidere dove andare che farebbe? FI o FdI? "Siccome c’è qualcuno che ha come compito principale quello di sparare addosso a Formigoni, lasciamoglielo fare senza offrire ulteriori spunti. Scioglierò le riserve - precisa Formigoni a Il Corriere - a fine aprile perché non voglio dare nessun tipo di vantaggio. Ci sto riflettendo. Ho ricevuto diverse proposte. Anche da altre realtà politiche. Guardo con attenzione anche a quei piccoli gruppi che si rifanno all’esperienza della Dc ai quali auspico che raggiungano l’ unità e si mettano insieme altrimenti è una testimonianza che viene dispersa. Anche da lì ho ricevuto delle proposte".