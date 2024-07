Autonomia, Occhiuto: "Serve moratoria". FI critica anche la legge sulle liste d'attesa

Ronzulli: "Non riduce le liste d'attesa in modo immediato. È un provvedimento tampone"



Il presidente della regione Calabria Occhiuto, di Forza Italia, nel corso di un intervento a 'Start' su Sky Tg 24' chiede al governo una moratoria nell'attuazione della legge sull'Autonomia differenziata. 'Non ho pregiudizi. Il ddl Calderoli non è 'spacca Italia', è stato migliorato grazie a Fi, ma la legge andava maggiormente approfondita. Ci sono materie, come quelle non soggette ai Lep, per le quali si potrebbero fare subito intese.



Su questi temi, invece, serve un surplus di riflessione per capire se ci possano essere ricadute negative per le Regioni del Sud', afferma e chiede di 'evitare intese con le Regioni, anche su materie non Lep, fino a quando non sarà superata la spesa storica'.



Critiche da Forza Italia anche alla legge contro le liste d'attesa nella sanità approvata ieri in via definitiva. 'Non sono contenta. Non riduce le liste d'attesa in modo immediato. È un provvedimento tampone', dice la vicepresidente del Senato Ronzulli, senatrice di Fi, ad Agorà Estate Rai Tre.