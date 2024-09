"Esclusa qualsiasi tassa sugli extraprofitti". Banche? Forza Italia chiude al 'contributo'

"Il concetto stesso di profitto extra non esiste in economia"



"Forza Italia esclude qualsiasi tassa sugli extraprofitti perché, ribadiamo, il concetto stesso di profitto extra non esiste in economia, non è quantificabile e risulterebbe essere un elemento distorsivo del mercato. Per il resto, siamo sempre disponibili ad aprire un tavolo con tutti i player dell’economia, dell’energia ecc... sul sistema Paese". Con queste parole il responsabile Dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, interpellato da Affaritaliani.it, esclude categoricamente una tassa sugli extra-profitti della banche nella Legge di Bilancio per il prossimo anno.