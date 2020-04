"Forza Italia è e resta opposizione. Non faremo da stampella a Conte"

"Forza Italia è e resta un partito di opposizione e non ha alcuna intenzione di fare da stampella al governo Conte". Con queste parole la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, intervistata da Affaritaliani.it, commenta le indiscrezioni su un possibile sostegno da parte del partito di Silvio Berlusconi al premier Conte e all'esecutivo. "Semplicemente - spiega Gelmini - in questo periodo abbiamo messo in quarantena le polemiche per provare a dare un contributo costruttivo. Peccato che il governo ad oggi non abbia accolto le nostre proposte che sono il frutto di un dialogo costante con le categorie economiche".



Alla domanda se Forza Italia resti quindi alleata saldamente di Lega e Fratelli d'Italia, Gelmini risponde: "Forza Italia resta l'architrave della coalizione di Centrodestra. Abbiamo presentato insieme delle proposte al governo, che non sono state accolte, e insieme continuiamo a fare opposizione in Parlamento. L'unica divergenza è sull'Europa, ma da sempre ci sono visioni diverse tra i partiti del Centrodestra su questo argomento. D'altronde, siamo una coalizione e non un partito unico".



"Oggi non serve un governo di unità nazionale, non è all'ordine del giorno", afferma ancora la presidente dei deputati di Forza Italia. "Il governo Conte è inadeguato, ma finché ci sarà questa emergenza non sarebbe utile far piombare il Paese in una crisi di governo", conclude.