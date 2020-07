Forza Italia perde altri 3 pezzi. Al Misto: Quagliariello, Romani e Berutti

Forza Italia perde altri 3 pezzi. Via Quagliarello, Romani e Berutti

Forza Italia dice addio a tre senatori di spicco, che lasciano il partito di Berlusconi per approdare nel MIsto e fondare un nuovo gruppo "Idea e Cambiamo". Si tratta di figure di spicco: Gaetano Quagliariello, di «Idea», Massimo Berutti e Paolo Romani, di «Cambiamo». I tre senatori, spiegano così la scelta: "Vogliamo costituire una componente liberal-conservatrice che sia federatrice di altre anime liberali, anche perché il proposito del partito di Forza Italia di aprirsi a una prospettiva di questo tipo è stata legittimamente messa da parte. Il nostro grupppo resta collocato senza se e senza ma, all’opposizione di questo governo, con l’obiettivo di mettere in campo ogni iniziativa per archiviare un esecutivo drammaticamente inadeguato, in raccordo con le altre forze del centrodestra".