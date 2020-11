Forza Italia, Silvio Berlusconi nomina Furlan responsabile nuove adesioni

Il Presidente Silvio Berlusconi ha nominato il Simone Furlan ''Responsabile Nazionale alle nuove Adesioni''. La nomina del dottor Furlan sarà confermata dal prossimo Comitato di Presidenza di Forza Italia. Furlan avrà come ambito di azione tutto il territorio nazionale. Al dottor Furlan l'augurio di un buon lavoro e un ottimo successo. E' quanto si legge in una nota di Forza Italia.

CENTRODESTRA: MELONI, 'PONTI D'ORO A BERLUSCONI, MA PIFFERAI MAGICI HANNO FALLITO'

"Se i media mainstream, il governo, il Pd ci tengono tanto a raccontare la storia di un Berlusconi vincente e di Salvini e Meloni all'angolo, facciano pure. Peccato che la realtà sia un'altra. Volevano spaccarci, non ci sono riusciti. Questa è la verità". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervistata dal 'Corriere della Sera', dopo il voto del centrodestra sullo scostamento di bilancio. "La maggioranza fa ancora ponti d'oro a un pezzo di opposizione, ma i pifferai magici finora hanno fallito", accusa la leader di Fdi: "Continuo a credere che se Berlusconi avesse voluto passare a sinistra lo avrebbe già fatto". Sulle prospettive dell'alleanza, c'è in ballo la proposta di Salvini, sulla federazione. "Io sono stata la prima a dire che serviva un maggior coordinamento fra noi, lo chiedo da tempo. Ma se si parla di gruppo unico, serve un partito unico. O non ha senso", conclude.