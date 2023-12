Francesco Merlo: "Mes? Giorgetti e Tajani si stanno cucinando da soli"

Merlo: "Mes? Giorgetti e Tajani si stanno cucinando da soli"

In un dinamico botta e risposta tra lui e un lettore di Repubblica, Francesco Merlo non le manda a dire ai ministri Giorgetti e Tajani.

“Caro Merlo, almeno uno, Giorgetti, sembrava presentabile, draghiano, affidabile e invece ci viene a raccontare che non aveva mai detto che avrebbe firmato per il Mes. Io credo che Giorgetti sia della stessa stoffa dei Tajani, modesta classe politica che eccelle nelle sabbie mobili dove tutto si digerisce”, scrive Ugo Locatelli da Bergamo.

“È vero. Giorgetti e Tajani vorrebbero entrambi combattere le pazzie eversive di Meloni e Salvini, ma non ne hanno mai davvero il coraggio”, tuona il giornalista e scrittore. “Come Giorgetti si logora nell’interpretare la Lega che vuole liberarsi della Lega, così Tajani si consuma nel tenersi fuori dall’estremismo standoci dentro”, continua.

“E i due”, prosegue Merlo, “esibiscono la faccia gentile, affidabile e rassicurante che a volte riesce a far pensare alla saggezza dello statista, ma più spesso alla prudenza del coniglio. Da quello in umido, come si sa, viene fuori un profumo squisito che, nel silenzio, “fa pensare che il coniglio, dando un’ultima prova della sua innata gentilezza, si stia cucinando da solo”.