Francia, Meloni fa i complimenti a Le Pen e Rn: "Superate vecchie barriere"

Francia, Meloni: "Complimenti a RN, superate vecchie barriere"

"Ho sempre auspicato a livello europeo che venissero meno le vecchie barriere tra le forze alternative alla sinistra, e mi pare che anche in Francia si stia andando in questa direzione". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando con i cronisti il primo turno delle elezioni legislative francesi. Una piccola rinvilita della premier sull'omologo, Emmanuel Macron, uscito sconfitto da questo primo turno in Francia, dopo le polemiche sulle nomine dei vertici delle istituzioni europee.

"Per la prima volta - ha osservato Meloni - il partito di Le Pen ha avuto degli alleati gia' dal primo turno e per la prima volta mi pare che anche i Republicains siano orientati a non partecipare al cosiddetto fronte repubblicano. Noto qualcosa che in forme diverse avviene anche in Italia: il tentativo costante di demonizzare e di mettere all'angolo il popolo che non vota per le sinistre e' un trucco che serve a scappare dal confronto sul merito delle diverse proposte politiche. Ma e' un trucco in cui cadono sempre meno persone, lo abbiamo visto in Italia, e si vede sempre di piu' in Europa".

La premier ha quindi osservato che vi e' stata "una grande partecipazione al voto e questo e' sempre un dato molto positivo. Sul piano politico, faccio i miei complimenti al Rassemblement National e ai suoi alleati per la netta affermazione al primo turno. Quanto al ballottaggio, io tratto sempre con rispetto le dinamiche politiche ed elettorali delle altre nazioni. Certo, siamo di fronte a uno scenario molto polarizzato dove ovviamente preferisco la destra", ha concluso Meloni.