Gasparri: "Dimissioni Emiliano? No, Con tutti gli errori che fa è fantastico"

"No. Ci è più utile così. Con tutti gli errori che fa è fantastico. Finge di piangere e recita sui palchi. Da spettacolo e non si paga il biglietto. Continui". Con queste parole il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il presidente della regione Puglia debba dimettersi dopo le dichiarazioni di sabato in piazza insieme al sindaco di Bari Antonio Decaro che hanno suscitato moltissime polemiche, smentite e precisazioni.



