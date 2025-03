Gasparri: "Giusto dialogare con l'Anm, ma dobbiamo porre fine all'uso politico della giustizia"

"Lo sciopero dell'altro giorno è stato il supremo atto dell'uso politico della giustizia"



"Vedremo gli esiti dell'incontro tra il governo e l'Associazione Nazionale Magistrati". Il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'intervista a Cesare Parodi, presidente dell'Anm (ad Affaritaliani.it), nel giorno dell'incontro tra Anm e governo sulla riforma costituzionale. Parodi ha affermato di andare da Meloni e Nordio "senza pregiudizi ma che la riforma non funziona".



"I toni di alcune manifestazioni sono stati quelli che tutti abbiamo visto", spiega Gasparri. "Fuori dalle regole costituzionali e in contrasto con il principio della separazione dei poteri. E' giusto dialogare, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare perché gli elettori ci hanno affidato un mandato preciso. Porre fine all'uso politico della giustizia. E lo sciopero dell'altro giorno è stato il supremo atto dell'uso politico della giustizia. Pertanto noi ascoltiamo, ci confrontiamo ma sappiamo quello che dobbiamo fare. In difesa della Costituzione, della democrazia, della giustizia e della libertà", conclude il presidente dei senatori di Forza Italia.



