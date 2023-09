"Germania invade l'Italia come nel '43". Usa, confermata tesi di Crippa (Lega)

La tesi del vicesegretario della Lega Andrea Crippa secondo la quale la Germania sta invadendo l'Italia di clandestini, come 80 anni fa faceva con l'esercito, trova consensi a livello internazionale

La tesi del vicesegretario della Lega Andrea Crippa secondo la quale la Germania sta invadendo l'Italia di clandestini, come 80 anni fa faceva con l'esercito, trova consensi a livello internazionale. Le parole di Crippa ad Affaritaliani.it hanno fatto molto rumore e hanno suscitato molte polemiche da parte della sinistra. Ma i giovani repubblicani di New York su X (ex Twitter) scrivono esattamente ciò che Crippa ha affermato al nostro giornale.



Germany invaded Italy in September 1943, and, in September 2023, they’re doing it again. This time, they’ve just outsourced the manpower. Perhaps it’s time to switch back to the title “Reichskanzler”,

