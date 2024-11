Germania in crisi di governo, Scholz in bilico: l'opposizione chiede il voto di fiducia la prossima settimana. Jorg Kukies nuovo ministro delle Finanze

Crisi di governo in Germania. L'opposizione chiede il voto di fiducia la prossima settimana

La (ex) locomotiva economica dell'Europa si è inceppata: l'opposizione conservatrice tedesca ha chiesto al cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz di sottoporsi al voto di fiducia in parlamento al più tardi la prossima settimana, dopo la rottura della coalizione di governo. La coalizione tripartita tra socialdemocratici, verdi e liberali della Fdp "è fallita", ha dichiarato il presidente della Cdu Friedrich Merz, dopo una riunione del suo gruppo parlamentare a Berlino, mentre il cancelliere aveva chiesto di aspettare fino a a metà gennaio per sottoporre il suo mandato al voto dei deputati e aprire così la strada alle elezioni anticipate.

Il consigliere di Scholz Jorg Kukies è stato nominato nuovo ministro delle Finanze tedesco. Lo riferisce una fonte governativa. Uno dei ministri liberali del governo tedesco, Volker Wissing, ha annunciato che resterà nella squadra di governo e lascerà il suo partito con il quale è in contrasto dopo la sua decisione di rompere con il cancelliere Olaf Scholz. "Voglio restare fedele a me stesso", ha dichiarato Wissing spiegando la sua decisione di restare Volker Wissing, mentre gli altri tre ministri del partito liberale Fdp (a destra), tra cui quello delle Finanze, Christian Lindner, lasciano il governo di coalizione.