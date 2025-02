Germania, l'allarme di Forza Italia: "Difficile il governo Cdu-Spd. E se falliscono Afd diventa il primo partito"

"Prendiamo atto di una adesione di una affinità di Salvini con Afd che non è la nostra"



"Il Centrodestra in Germania non sarebbe come quello italiano ma sarebbe destra-destra-destra. La storia di Afd è diversa da quella di Fratelli d'Italia e della Lega, non c'è estremismo nel Centrodestra italiano. Per questi motivi noi di Forza Italia, parte del Partito Popolare Europeo, rifiutiamo compagni come Afd". Giorgio Mulè, vice-presidente della Camera di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it, torna sul dopo elezioni in Germania e sul confronto con la situazione politica in Italia. "In nome della governabilità si possono fare compromessi, purché siano saldi valori imprescindibili. Quindi nessuna alleanza con Afd è possibile. D'altronde l'abbiamo anche in Italia che le alleanze improprie vanno sbattere come quella tra Lega e M5S. Non si sommano mai i voti. Ora si apre un confronto con i social-democratici dell'Spd per dare risposte al Paese. Il tentativo di trovare punti di convergenza sarà difficile ma è giusto che ci provino. L'arte della politica è la via maestra".



Però domenica sera Salvini ha esultato per il risultato di Afd, congratulandosi con Alice Weidel scrivendo sui social 'Avanti così!'... "Prendiamo atto di una adesione di una affinità di Salvini con Afd che non è la nostra. In Italia comunque il governo non corre alcun rischio perché ciò che conta è l'affinità elettiva. La nostra alleanza non si fonda su una elettorale e su alchimie come vorrebbe la sinistra, ma su un patto valoriale e poi elettorale certificato dai cittadini alle elezioni. Ogni partito fa qualche rinuncia nel nome del programma comune".



Tornando alla Germania, però, all'Est, nell'ex Ddr, Afd è nettamente il primo partito. E se la Cdu e l'Spd falliscono la destra di Weidel rischia di avere un'autostrada davanti a sé… "Ne siamo assolutamente coscienti. Afd mette insieme il voto di una fetta importante del popolo tedesco che si sente emarginato dalla politica tradizionale, un po' come è accaduto da noi in passato con i 5 Stelle. L'errore di Merz e del possibile, probabile, governo di grande coalizione Cdu-Spd sarebbe quello di non governare o di governare male. A quel punto certamente, se ciò accadesse, Afd avrebbe l'ossigeno per diventare il primo partito in Germania. E non solo all'Est", conclude Mulè.



