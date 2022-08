Gina Lollobrigida candidata a 95 anni. Idea del suo avvocato, Antonio Ingroia

La Lollobrigida si presenta con Ingroia alle elezioni del 25 settembre

Come in un campionato magico e pirotecnico così in questa campagna elettorale ne stiamo vedendo proprio delle belle. Roba da far paura a Dazn che ne vorrebbe, se potesse, acquisire i diritti in esclusiva.

L’ultima che è uscita fuori è quella della candidatura di Gina Lollobrigida, che a 95 anni ritenta l’avventura politica, dopo quella europea del 1999 con “i democratici”.

Infatti l’attrice si presenta per Italia sovrana e popolare nel collegio uninominale di Latina per il Senato e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale. Il capo coalizione è Antonio Ingroia reduce da passati fallimenti politici. Ingroia è anche il suo avvocato è ha dichiarato a tal proposito:

«Sarà candidata al Senato come capolista, tra l’altro in diverse circoscrizioni, sia in quella del Lazio con Latina, che nella Sicilia orientale (Catania, Messina, Taormina) e poi nel Veneto, per Italia Sovrana Popolare. È una candidatura che ho proposto io e non deve sembrare anomala perché la Lollobrigida è, checché ne dicano alcuni provvedimenti giudiziari che noi contestiamo, perfettamente lucida».

Notare che, excusatio non petita, Ingroia ha voluto certificare lo stato di lucidità della candidata coinvolta in un processo per circonvenzione di incapace:

«Lei ha voluto rifletterci qualche giorno perché comunque si tratta di una cosa impegnativa, ma ha accettato di buon grado. Ovviamente non potrà andare a fare comizi in giro per l’Italia e la sua campagna sarà affidata prevalentemente a comunicati, a videomessaggi. Sta bene e in salute, ma ha pur sempre 95 anni. Nella sua lucidità, Lollobrigida è sempre stata ambasciatrice dell’Italia nel mondo, della pace. E poiché noi, come Isp, abbiamo un programma politico proprio volto a riaffermare la sovranità nazionale.

Ricordiamo che nella coalizione minestrone di Ingroia ci sono elementi in contraddizione tra loro, come l’ex leghista Francesca Donato, il comunista Marco Rizzo ed altre realtà minori.

Bisogna comunque dire che Isp ha almeno il merito di concentrare democraticamente il dissenso dalle politiche sanitarie restrittive sia di destra che di sinistra, ma forse non era il caso di coinvolgere una anziana signora, grande attrice, di 95 anni che, ripetiamolo, affronta proprio un processo per circonvenzione di incapace (i figli le hanno tolto la gestione del patrimonio).