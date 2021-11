Giorgetti, non da escludere black out energetico in Ue

"Un black out non e' da escludere (a livello europeo) rispetto all'attuale assetto dell'approvvigionamento energetico", ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso dell'assemblea di Confartigianato sottolineando che: "E' importante sterilizzare nel modo piu' equo possibile l'impatto del rincaro delle bollette sulle famiglie e le imprese. Questo al netto dell'esigenza che a livello europeo si definisca un piano per evitare cose anche peggiori, evitare la possibilita' di andare in black out.Un black out non e' da escludere rispetto all'attuale assetto dell'approvvigionamento energetico"

Energia: Giorgetti, con transizione anche rischi competitivita'

"Dobbiamo essere consapevoli che questi passaggi comportano grandi opportunita' ma anche grandi rischi". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'Assemblea nazionale di Confartigianato riferendosi alle transizioni ambientale e digitale. "Abbiamo dei settori che scompariranno letteralmente dal dato economico, altri che ne beneficeranno, ma tutto quello che sta avvenendo in questo particolare momento storico lo stiamo pagando anche in quella che e' la totale alterazione dei mercato, delle materie prime per esempio, sono saltate le catene di fornitura". Nello specifico, secondo Giorgetti, "la transizione ambientale e' sicuramente un passaggio che ci trova concordi ma non puo' mettere a rischio la competitivita' del nostro sistema soprattutto se in altri sistemi le stesse regole e gli stessi obiettivi che noi abbiamo assunti non vengono ne' presi ne' rispettati".

Imprese: Giorgetti, e' questo tempo coraggio per vincere sfide

"Questo e' il tempo dell'investimento privato, e' il tempo degli imprenditori, e' il tempo di coloro che con coraggio si mettono in gioco e affrontano queste sfide. Senza imprenditori coraggiosi non c'e' possibilita' di vincere queste sfide, non c'e' Stato che tenga che possa generare sviluppo economico". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'Assemblea nazionale di Confartigianato. "Ma appunto perche' e' il tempo dell'investimento e degli imprenditori e' anche il tempo della cultura del lavoro, e del lavoro manuale perche' in questo Paese il lavoro manuale e' stato considerato lavoro di serie B. Senza lavoro manuale non c'e' possibilita' di futuro. La grande sfida che sta dietro alla Next Generation Ue e' che ci siano tanti giovani imprenditori, tanti nuovi giovani artigiani. E questo e' l'investimento che sta facendo il governo che ha il dovere di creare le condizioni materiali e anche morali affinche' questa ripresa e rinascita ci sia", ha concluso Giorgetti.

Pil, Giorgetti: "Italia vive momento magico, ma pandemia non sconfitta"

"I dati ci dicono che l'Italia vive un momento magico, positivo; questo ci deve far riflettere seriamente perché da un lato la pandemia non è definitivamente sconfitta. La pandemia ci lascerà un quadro di economia colpita ma non tutti i settori saranno colpiti allo stesso modo e non tutti ne stanno uscendo abbracciando la ripresa". A sottolinearlo il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo all'assemblea di Confargianato. Il ministro ha ricordato che "proprio in questi giorni diventeranno operativi due fondi voluti al Mise: il fondo rotativo per forme di sussidi, di rimborso a chi ha avuto cali di fatturato del 30% durante la pandemia e il fondo per chi non ha potuto lavorare per decreto del Governo", ha concluso.