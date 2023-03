Giorgetti: "Ritardo Pnrr? Trattiamo con Ue. Lavoriamo a soluzione realistica"

Pnrr, Fitto: “Risposte alle criticità evidenziate dalla Corte conti già in decreto”

"Ieri ho partecipato alla presentazione della relazione della Corte dei conti e leggo delle dichiarazioni surreali rispetto a questo perché' basta leggere, piu' che le dichiarazioni, la relazione della Corte dei conti per far emergere in modo molto chiaro che in quella relazione ci sono diverse criticita' che vengono rappresentate che trovano una risposta importante nel decreto legge 13 che il Governo ha proposto e che è in sede di conversione al Senato".

Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei e per il Pnrr, Raffaele Fitto, in un punto stampa con i giornalisti a Bruxelles, sul Pnrr.

"Le criticita' che la Corte dei conti ha evidenziato, la quasi totalita', trovano gia' risposta in un decreto legge che e' il primo atto legislativo di riferimento al Pnrr che affronta sia il tema della governance del Pnrr che quello della Coesione ma anche il tema della semplificazione e dell'accelerazione della spesa", ha aggiunto.

Pnrr, Fitto: “Presenteremo all'Ue la proposta con le modifiche da fare”

"Il Governo presenterà una relazione completa che sarà una relazione che andrà a fotografare in modo preciso quello che è lo stato attuale e anche con delle proposte di cambiamento, d'intesa con la Commissione, rispetto ai percorsi indicati dai Regolamenti europei così come altri Paesi europei hanno fatto, faremo anche noi", ha dichiarato Fitto.

Pnrr, Fitto: “Il governo non è preoccupato, lavoriamo con l'Ue”

"Timori nel governo non ci sono. C'è consapevolezza della situazione alla quale stiamo lavorando molto serenamente in collaborazione con la Commissione europea. Dopo poco più di quattro mesi mi sembra surreale il dibattito che si è scatenato" sul Pnrr. 2Oltretutto è un dibattito che è nato da pochi mesi ma che non c'è mai stato in Italia, eppure il Pnnr opera da molto più tempo in Italia". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, il Pnrr e la Coesione Raffele Fitto parlando con i cronisti al Pe.

"Non c'è una preoccupazione, si sta lavorando in modo propositivo con la Commissione, che ieri ha confermato anche grandi progressi delle ultime settimane. Quindi con l'Ue lavoreremo ad una soluzione per le questioni relative al completamento dell'ultima rata e apriremo un confronto" sul programma più complessivo, ha aggiunto Fitto.

Pnrr, Giorgetti: "Discutiamo con la Commissione Ue per fare le cose in modo realistico"

"Stiamo discutendo con la Commissione europea per fare le cose in modo realistico, questa è la realtà". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato sul Pnrr dai cronisti nel Transatlantico della Camera.