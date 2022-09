Meloni attacca l'accordo Conte-Cina: "Nuova Via della Seta? Un grosso errore"

Italia-Cina: Meloni: "Un grosso errore l'adesione alla nuova Via della Seta"



La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, definisce un "grosso errore" la decisione italiana di aderire all'iniziativa "Belt and Road", la "nuova Via della Seta lanciata dal presidente cinese, Xi Jinping, nel 2013. "Se dovessi firmare il rinnovo del memorandum domani mattina, difficilmente ne vedrei le condizioni politiche", ha dichiarato Meloni in un'intervista scritta all'agenzia di stampa di Taiwan Central News Agency.

A sostegno della sua posizione, la leader di Fratelli d'Italia ha citato, riporta l'agenzia di Taiwan, la repressione a Hong Kong, le discriminazioni contro gli uiguri, la "posizione ambigua" di Pechino verso la Russia sull'invasione dell'Ucraina e le stesse dimostrazioni di forza nei confronti di Taiwan. "Spero che il tempo aiuti Pechino ad attutire il tono e fare qualcosa di concreto verso il rispetto per la democrazia, i diritti umani e la legalità internazionale", ha poi aggiunto la leader di Fratelli d'Italia.

Taiwan, Meloni condanna la Cina: "Un comportamento inaccettabile"

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, condanna "con forza" il "comportamento inaccettabile" della Cina nei confronti di Taiwan. Lo ha dichiarato in un'intervista scritta rilasciata all'agenzia di stampa di Taiwan Central News Agency. "Questo è un comportamento inaccettabile da parte di Pechino, un comportamento che condanniamo con forza", ha detto Meloni in risposta a una domanda sulle recenti tensioni attorno all'isola, "assieme con tutte le democrazie del mondo libero".

L'Unione Europea, ha continuato Meloni, deve "schierare tutte le armi politiche e diplomatiche a sua disposizione" ed "esercitare la pressione più dura possibile" per evitare che la Cina causi un conflitto militare nello Stretto di Taiwan. "Non dimentichiamo", ha aggiunto, "che l'Ue è anche un mercato di sbocco chiave per la Cina, che rischia di essere chiuso se decidono di attaccare Taiwan".