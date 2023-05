Giuseppe Conte aggredito in Toscana, colpito al volto da un no-vax

Conte aggredito in piazza, colpito al volto da un no-vax

L'ex premier Conte aggredito da un no-vax durante un evento a Massa, in Toscana. In piazza per un evento elettorale, il leader del Movimento Cinque Stelle è stato aggredito al volto da un uomo.

Giuseppe Conte stava stringendo le mani ai propri sostenitori, quando l'uomo, con la scusa di volergli stringere la mano, lo ha colpito al volto inveendo contro le misure per il contenimento della pandemia da Covid.

Successivamente, l'uomo è stato allontanato dalle forze dell'ordine.

