Giustizia, Cartabia delega Sisto. Legale di Berlusconi valuterà i magistrati

Cartabia fa valutare operato dei magistrati dal legale di Berlusconi

La riforma della Giustizia non è ancora entrata in vigore, manca il via libera definitivo del governo. Ma la ministra Marta Cartabia, una delle più serie candidate ad essere nominata presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella, ha già preso alcune decisioni strategiche. Ad occuparsi delle valutazioni di professionalità dei magistrati e di altri aspetti che riguardano carriere e dunque promozioni negli uffici giudiziari - si legge sul Fatto Quotidiano - sarà il sottosegretario Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia e già legale di fiducia di Silvio Berlusconi. Che si è visto ampliare le deleghe con un provvedimento, transitato in Gazzetta Ufficiale la vigilia di Natale.

La misura - prosegue il Fatto - che prevede che sia proprio lui, lo scudo umano del Cavaliere, a firmare gli atti che competono al ministero di via Arenula su applicazioni extra distrettuali, aspettative, formazione di tabelle giudiziarie E anche le valutazioni periodiche di professionalità, uno dei punti che verrà toccato dalla attesa riforma che, stando alle anticipazioni, prevede pagelle per le toghe e anche il riconoscimento all’Avvocatura del diritto di voto nelle delibere sulla valutazione di professionalità e in materia di conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi.

