Covid: lockdown per tutti, anche per i super tess(i)erati

Super Green Pass? Strumento di controllo non efficace

Purtroppo i contagi salgono a dismisura anche nelle ultimissime ore (oltre 54.000), in barba alla super infame tessera verde. La quale si rivela una volta di più strumento di controllo e non efficace mezzo medico-scientifico. L'emergenza infinita è la nuova normalità. L'apice si avrà allorché avremo il lockdown per tutti, anche per i super tess(i)erati. Che forse - forse - usciranno dal lockdown cognitivo e capiranno che quelli che stiamo vivendo da due anni sono i laboratori di produzione dei nuovi assetti sociali, politici ed economici.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).