Giustizia, Crippa (Lega): "Nella riforma la responsabilità dei magistrati"

"Chi mette in carcere un innocente deve pagare"

"Ritengo che nella riforma della giustizia che verrà presentata a breve in Consiglio dei ministri, come annunciato dal premier Giorgia Meloni, debba rientrare anche la responsabilità civile dei magistrati". Lo annuncia ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa. "E' un tema centrale della nostra battaglia politica, tanto che un nostro referendum su questo argomento fu purtroppo bocciato dalla Corte Costituzionale. Un giudice e un magistrato che sbagliano devono pagare come qualsiasi altro cittadino. Quella della Magistratura è l'unica vera casta rimasta in Italia".



"Ogni giorno in Italia tre persone innocenti vengono messe in galera, vuol dire 1.000 persone all'anno. E significa una vita rovinata ma nessuno paga per questi errori. Un innocente che finisce in carcere viene totalmente rovinato dal punto di vista psicologico e professionale ma nessuno paga ed è una grande e inaccettabile beffa. E' giusto che un magistrato che sbaglia paghi con sanzioni, procedimenti ed eventuale estromissione dalla Magistratura. Deve pagare rispetto al danno che ha fatto. Il medico quando sbaglia paga, così come l'imprenditore, il giornalista e chiunque altro. Tutti pagano, tranne i magistrati che sono l'unica vera casta rimasta in Italia. Ora basta", conclude Crippa.