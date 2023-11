Giustizia, Crosetto ad Affaritaliani.it: "Parole non concordate con Meloni"

Smentita che l'uscita fosse concordata con il premier



"No". Con questa risposta secca, chiara e precisa il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il suo affondo contro una parte della Magistratura sia stato preventivamente concordato con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



"Al momento non sono programmate audizioni del ministro della Difesa Guido Crosetto". Fonti ai massimi livelli del Copasir spiegano ad Affaritaliani.it che, per ora, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica no ha in agenda di sentire Crosetto dopo le sue durissime affermazioni su una parte della Magistratura che avrebbe in programma di attaccare il governo e il premier Meloni prima delle elezioni europee.



