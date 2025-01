Giustizia, Tajani: "La riforma è la priorità di tutta la maggioranza. Approvarla nel più breve tempo possibile"

"La riforma che sosteniamo, con la separazione delle carriere dei magistrati, è destinata a valorizzare la figura del giudice che con la sua terzietà renderà sempre più credibili le sue decisioni"



"La riforma della giustizia è la priorità di Forza Italia, ma anche degli altri partiti della maggioranza. In Parlamento lavoreremo perché il testo possa essere approvato nel più breve tempo possibile". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo alla domanda se per il partito fondato da Silvio Berlusconi sia prioritario accelerare al massimo con la riforma della giustizia e se la maggioranza di Centrodestra riuscirà a portarla a termine entro la fine del 2025".



"La certezza del diritto con un sistema giudiziario efficiente ed in grado di rendere più brevi i tempi del processo è fondamentale anche per la nostra economia. Una giustizia giusta garantisce investimenti non solo nazionali nel nostro Paese. La riforma che sosteniamo, con la separazione delle carriere dei magistrati, è destinata a valorizzare la figura del giudice che con la sua terzietà renderà sempre più credibili le sue decisioni", conclude il ministro degli Esteri e vicepremier.



