Gli elettori del Pd vogliono Conte. Affaritaliani.it detta la linea a Schlein

Sale il Pd e scendono i 5 Stelle. AVS sopra il 4%. Calenda batte Renzi

Gli elettori del Partito Democratico non hanno dubbi: alleanza con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e non con il centro di Calenda, Renzi e Più Europa. A pensarla così è la stragrande maggioranza di chi vota Dem, il 71,3%. Solo il 28,7% degli elettori del Pd chiede un'intesa con i partiti e le forze dell'area di centro. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Tra gli elettori del Centrodestra la premier Giorgia Meloni ha una visione più efficace ed efficiente per il bene del Paese secondo il 56,4% degli intervistati. Matteo Salvini si piazza in buona posizione con il 38,7% del gradimento. Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani si ferma al 4,9%.

Tra i partiti, Fratelli d'Italia e Lega sostanzialmente stabili. Così come Forza Italia, risale leggermente il Pd e perde lo 0,2% il M5S. Azione batte Italia Viva e l'Alleanza Sinistra-Verdi è sopra il 4%.