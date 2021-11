Governo, Berlusconi: ”Noi saremo leali Draghi resti in carica fino al 2023”

Berlusconi, vertice di Forza Italia in vista del voto sulla manovra e sul governo: "Draghi resti in carica fino al 2023"



"Saremo i primi a collaborare lealmente all'attivita' di questo governo, che deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall'emergenza". Cosi' Silvio Berlusconi in un intervento a Villa Gernetto.

"Care amiche, cari amici, prima di tutto voglio darvi un cordiale benvenuto qui nella nostra Universita' della Liberta': un luogo di studio, di ricerca, di insegnamento delle nostre idee, delle idee liberali, cristiane, europeiste, garantiste", ha esordito Berlusconi. "Le idee sulle quali si basa Forza Italia, le idee che fanno di Forza Italia qualcosa di unico nel panorama politico del nostro Paese. Stiamo fronteggiando l'emergenza sanitaria ed economica piu' grave del dopoguerra. Mai come oggi gli italiani a chi li governa chiedono buonsenso, chiedono equilibrio, chiedono competenza - ha proseguito -. Queste sono le caratteristiche che noi mettiamo in campo ogni giorno e sono le ragioni per le quali per primi abbiamo chiesto di dare vita a un governo di emergenza come quello presieduto da Mario Draghi, nel quale tutte le forze politiche hanno messo da parte qualcosa della propria identita', per rimboccarsi le maniche insieme. Questo governo, il governo Draghi e' un governo di coalizione, una coalizione anomala che riunisce forze politiche che sono naturalmente antagoniste. Da loro non possiamo ovviamente attenderci le stesse scelte che realizzerebbe un governo di centro-destra".

"Pero' dobbiamo dare atto che la gran parte delle nostre proposte sono state accolte e realizzate, sia per quanto riguarda il contrasto alla pandemia sia per quanto riguarda le scelte di politica economica - ha sottolineato -. Del resto le nostre sono scelte ispirate al buon senso e alla ragionevolezza, e grazie a queste scelte per il momento l'Italia e' uno dei paesi che stanno ottenendo i migliori risultati in Europa, sia sul piano sanitario che su quello economico. Dunque saremo i primi a collaborare lealmente all'attivita' di rappresentativa, un sistema che non ha alternative nel modelloquesto governo, che deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall'emergenza. Allora si potra' tornare alla naturale alternanza fra due schieramenti in competizione fra loro".

Manovra: Berlusconi, chiederemo proroga bonus e via cartelle

"Ho presieduto a Villa Gernetto una riunione di Forza Italia sulla legge di Bilancio. Questa legge finalmente abbassa le tasse, come avevamo chiesto e come e' giusto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, ma puo' essere migliorata con l'estensione del taglio dell'Irap, che abbiamo sempre definito 'imposta rapina', alle aziende e dell'Irpef per i lavoratori. Proporremo in occasione del prossimo passaggio parlamentare e in occasione dell'incontro della nostra delegazione con il presidente del Consiglio Mario Draghi di mantenere i bonus edilizi e di estenderli anche alle case monofamiliari e agli impianti sportivi e un differimento delle cartelle esattoriali e degli altri adempimenti fiscali al 2022". Cosi' il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi su Instagram.