Governo Centrodestra, ecco i ministri. I nomi. Durigon, Tajani, Nordio e...

Centrodestra, in caso di vittoria Molinari (Lega) presidente della Camera e Urso (FdI) presidente del Senato



"Il Governo con il Pd e' una missione di fede, ma c'era la pandemia. Lavorare tutti i giorni con chi passa il tempo a insultarti e' faticoso. Per questo sto lavorando per una squadra del centrodestra compatta che presenteremo agli italiani prima del voto". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite in studio a Telelombardia. "Prima del voto - ribadisce presenteremo la squadra dei ministri del centrodestra - aggiunge -. Poi se ci danno fiducia basta accordini, anche perche' Pd e M5s vanno e vengono". Le parole di Salvini hanno subito fatto scattare il toto-ministri di un'eventuale governo di Centrodestra.

Presidente del Consiglio Meloni o Salvini, dipende chi prenderà più voti alle Politiche. Ovviamente al momento favorita la leader di Fratelli d'Italia. Con Meloni premier, Salvini ministro dell'Interno e vicepremier (con Salvini premier, Meloni al Viminale e vicepremier).

Presidente della Camera Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.

Presidente del Senato Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia e presidente del Copasir.

Al ministero degli Esteri Guido Crosetto, co-fondatore di FdI e consigliere di Meloni.

Al ministero della Difesa ritorno di Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia.

Al ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti, leghista ultra-moderato che garantisce l'Europa.

Al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

Al ministero della Giustizia l'ex magistrato Carlo Nordio (unico tenico del governo del Centrodestra, ij quota FdI).



Al Welfare e Lavoro Claudio Durigon, Lega.

Alle Politiche europee Antonio Tajani, numero due di Forza Italia.

Al ministero per il Sud conferma per Mara Carfagna, Fi.

Al ministero della Salute Licia Ronzulli, Fi (vicinissima a Silvio Berlusconi).

Al ministero del Turismo conferma per Massimo Garavaglia, Lega.

Al ministero delle Politiche Agricole ritorno di Gianmarco Centinaio, Lega (attuale sottosegretario).



All'Istruzione Paola Frassinetti, FdI

Ai Rapporti con il Parlamento Lucio Malan, Fratelli d'Italia.

Ai Beni Culturali Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d'Italia.

Fin qui le ipotesi, poi le ultime caselle verranno riempite successivamente.