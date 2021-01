Governo, Conte: "Avanti solo se c'è anche Iv. Serve una maggioranza solida"

Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha confermato lo stesso presidente del Consiglio mentre si recava a piedi a Palazzo Chigi spiegando di aver chiesto l'incontro con il Capo dello Stato per informarlo sullo stato delle relazioni con le altre forze di maggioranza e sul voto di ieri sera in Cdm relativo al Piano nazionale di rilancio e resilienza. Il premier ai cronisti ha riferito che "il presidente del Consiglio e il governo possono andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza. Auspico che tutti si possa lavorare in modo costruttivo".

E in caso di ritiro delle ministre di Italia Viva? Conte si augura "che non si arrivi a quello" anche perché "si sta lavorando a definire una proposta di patto di legislatura". Il capo dell'Esecutivo ha anche aggiunto che si può andara avanti solo se c'è Iv e il "governo deve avere una solida maggioranza, occorre solidità. Non puo' prendere un voto qua e la', Iv sa che ogni volta che ha posto problemi in modo costruttivo troveranno sempre in me massima disponibilità". Conte ha comunque garantito che "Fino all'ultima ora" è "disponibile a lavorare per la coesione".

"Le dichiarazioni di #Conte sono positive, va rilanciata in tutti i modi questa maggioranza politica. #Italiaviva raccolga la disponibilità a sedersi attorno ad un tavolo", ha scritto subito su twitter il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. Le sorti del governo ora sembrano appese alla conferenza stampa del leader di Italia Viva Matteo Renzi che, accompagnato dalle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti, spiegherà alla Camera dei Deputati, la propria posizione. Intanto, nel pomeriggio si sono attivati i "pontieri" del Pd e del M5s per cercare di ricucire lo strappo con Iv.

Una nota del Quirinale, subito dopo l'incontro, ha fatto sapere che Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale "per riferire sulle decisioni del Consiglio dei ministri di ieri e sullo stato dei rapporti della coalizione". Inoltre, il presidente Mattarella "ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell'allarmante situazione causata dalla pandemia", conclude la nota.