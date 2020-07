Governo, Di Maio: Conte leader M5s? Si iscriva. Basta decisioni su Rousseau"

Luigi Di Maio applaude all'accordo di Bruxelles sul Recovery Fund e rivendica una parte del successo: "Decisiva - spiega a Repubblica - la nostra votazione come presidente dell'Ue di Ursula von der Leyen. Il risultato è del collettivo, rappresentato dal presidente del Consiglio Conte che ha mostrato determinazione, si è battuto con tutta la delegazione italiana e il corpo diplomatico". Di Maio mette in guardia sugli aiuti economici: "Siamo già al lavoro per ripartire, ma è evidente a tutti che gli effetti della gravissima recessione in atto non possano essere nuovamente affrontati con le vecchie regole. Se portiamo avanti delle riforme investendo in alcuni comparti per tagliare su altri è inutile. La revisione del Patto di Stabilità o una proroga della sospensione è fondamentale".

Di Maio allontana ancora una volta il Mes. "Il presidente Conte ha detto e confermato in queste ore - prosegue Di Maio a Repubblica - che l’Italia non ne avrà bisogno. Non abbiamo motivo di dubitare delle sue parole". Su Rousseau: "È una piattaforma di supporto alla realizzazione di idee e progetti, un luogo di condivisione. Per fare quel passo avanti penso sia utile guardare cosa innovare nel M5S, non colpirsi all’interno e provare a imporre la propria voce. La voce è forte quando è una. Dobbiamo costruire ponti, non muri". Di Maio sfida Conte ad iscriversi al M5s. "Sarei molto felice se scegliesse di iscriversi al Movimento. Sarebbe una grande risorsa in più su cui contare".