Governo: Di Maio, "Papeete 2 ci costerebbe 200 miliardi di euro"

Una caduta del governo come avvenne con avvenne con la cosiddetta "crisi del Papeete" innescata nell'estate del 2020 dal leader della Lega, Matteo Salvini, costerebbe all'Italia 200 miliardi di euro. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, all'evento "L'economia dell'energia: quali prospettive con il Pnrr?" organizzato dal Forum in Masseria a Manduria, in provincia di Taranto, in Puglia. "Noi oggi siamo in grado di onorare gli impegni e di rispettare anche gli obiettivi del 30 giugno". Il riferimento è al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sulla possibile caduta del governo con elezioni anticipate, Di Maio sottolinea: "Un Papeete 2 la vendetta ci costerebbe 200 milioni di euro circa e bloccherebbe l'esecuzione del Pnrr. Conte ha detto chiaramente che non ha intenzione (di far cadere il governo). Pero' io vedo sempre che questo dibattito si fa con una certa leggerezza".

Di Maio: "Salvini a Mosca? Prudenza, non è tema tour estivo"

"Se si deve parlare con Putin ci parla Draghi" e comunque "la guerra in Ucraina non è tema di tour estivo": così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull'ipotesi che il leader leghista, Matteo Salvini, si rechi a Mosca. Parlando al Forum in Masseria a Manduria, Di Maio ha invitato con forza Salvini alla "prudenza". "Il premier -ha ricordato- ha parlato con Putin per due volte e con obiettivi specifici. Consiglio molta prudenza rispetto a quel che si vuole fare: la guerra in Ucraina non è tema di tour estivo. Ognuno di noi, quando fa qualcosa, rappresenta tutto il Paese e ci sarà un motivo per cui a Mosca non ci sia ancora andato nessuno dell'alleanza occidentale". Infine, la stoccata finale: "Dopo la performance della trasferta in Polonia andare anche a Mosca...".

M5s: Di Maio, Pd alleato strategico per il futuro

"Nel 2018 non eravamo alleati con il Pd, è diventata un'alleanza in corso. Oggi il Pd rappresenta un alleato strategico per il futuro del Movimento 5 Stelle. Se stipuliamo un'accordo dobbiamo anche vedere quali sono i cardini che lo formano. Dobbiamo mettere in evidenza un'alleanza che sta funzionando a livello territoriale, mentre a livello nazionale bisogna affrontare le sfide che abbiamo davanti". Così Luigi Di MAIO, Ministro degli Esteri, intervistato da Bruno Vespa nella rassegna "Forum in Masseria" a Manduria in provincia di Taranto.

Pnrr: Di Maio, muoverci nel solco attuale e fare squadra

Nei programmi “serviranno più risorse, ma dimostriamo di fare squadra e di portare a casa tutti i fondi. Se noi riusciamo con i meccanismi di partecipazione pubblico privata, noi non spendiamo i 200 miliardi ricevuti ma molti di più. Dobbiamo muoverci nel solco del Pnrr attuale”. Lo ha detto oggi a Forum in Masseria (Manduria) il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, intervistato da Bruno Vespa sul fatto se sia opportuno cambiare o meno il Pnrr visto l’impatto della guerra. “Con l’accordo sul ddl Concorrenza e il percorso sul fisco - ha detto Di Maio - siamo in buona condizione per mantenere gli impegni presi. Bisogna mantenere l’attenzione sui punti saldi e i punti saldi sono queste due riforme. Noi oggi - ha rilevato Di Maio - siamo in grado di onorare gli impegni e rispettare l’obiettivo del 30 giugno. Non stiamo guardando solo al 30 giugno. Dobbiamo guardare tutto il percorso”. Circa il rischio di crisi di Governo, il ministro degli Esteri ha detto che “un Papete 2, la vendetta ci costa 200 miliardi e blocca il Pnrr. Conte ha detto chiaramente che non ne ha intenzione. Però vedo che questo dibattito lo si fa con una certa leggerezza”. Secondo Di Maio, il metodo Pnrr, ovvero obiettivi e risultati, “altrimenti non ti do i fondi”, fa si che questo piano sia “compatibile col metodo di lavoro di un’azienda,cioè obiettivi e risultati”. “ I partiti e il Parlamento hanno mostrato grande responsabilità” ha aggiunto Di Maio a proposito delle ultime intese in maggioranza. Di Maio ha poi aggiunto che “c’é bisogno di un altra sostanziale iniezione di liquidità, 200 miliardi, che serve a convertire le infrastrutture e puntare alle rinnovabili. Nell’immediato siamo impegnati a diversificare le fonti energetiche”. Per Di Maio, “la diversificazione non è legarci ad un altro Paese. Non deve funzionare così. Abbiamo raggiunto partnership energetiche con molti Paesi in queste settimane. Si chiama transizione ecologica proprio perché richiede tempo per arrivare all’obiettivo”. E anche se la guerra ha cambiato lo scenario, non bisogna, ha detto Di Maio, “abbassare guardia su neutralità carbonica nel 2050 e fonti rinnovabili”.

Conte: "Con Pd qualche divergenza, ma vogliamo il meglio per italiani"

"Con il Pd c'è un percorso privilegiato, siamo insieme in coalizione in molte città. Vogliamo il meglio per gli italiani, ma qualche divergenza c'è stata. Non lo nascondiamo", le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte a margine di un evento elettorale a Frosinone.

Conte: "Togliere Reddito di cittadinanza è barbarie politica"

"Dei privilegiati della politica che vogliono togliere 400 euro a chi vuole sopravvivere non è dignitoso, è una barbarie politica", le parole di Conte a margine di un evento elettorale a Frosinone.