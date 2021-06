Governo, Draghi segue la Francia. "Basta mascherine all'aperto da fine giugno"

Draghi segue la Francia. "Basta mascherine all'aperto da fine giugno"

Il Coronavirus in Italia continua a contagiare, ma i numeri sono in calo. A preoccupare è quello che sta succedendo in Gran Bretagna con la nuova impennata di contagi, tutti a causa della variante delta, si teme che lo stesso scenario possa verificarsi anche nel nostro Paese. Non aiuta l'incertezza sulla campagna vaccinale, con l'Ema che anche ieri ha dichiarato che il mix di vaccini è un'incertezza, dovuta ai pochi dati a disposizione sui possibili effetti. Ma il Governo - si legge su Repubblica - va verso la svolta, con l'obiettivo di consentire agli italiani di circolare senza mascherina all’aperto da fine giugno.

La triangolazione tra il governo e gli scienziati del Comitato tecnico scientifico sembra portare in questa direzione, la misura potrebbe essere adottata dall’esecutivo nelle prossime due settimane, probabilmente a ridosso della conclusione del mese in corso. E un primo decisivo segnale - prosegue Repubblica - dovrebbe arrivare nelle prossime ore proprio dal Cts. Questa scelta, se dovesse essere confermata, dipenderebbe dalla valutazione dell’andamento dell’epidemia da parte di chi ne monitora costantemente l’evoluzione. In linea, soprattutto, con le decisioni prese nei giorni scorsi da altre grandi Cancellerie europee, a partire da Parigi.