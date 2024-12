Governo, il dopo Fitto: in pole Foti. Possibile anche uno scambio di poltrone con Ciriani. Retroscena

Governo, Meloni valuta il dopo Fitto: Foti-Ciriani in pole. Tutte le ipotesi

Raffaele Fitto è ufficialmente vicepresidente della Ue, questa prestigiosa nomina dell'ex ministro per gli Affari europei con deleghe importanti come quella del Pnrr però, porta la premier Meloni a dover accelerare per la sostituzione. La disponibilità della sala del Quirinale, dove giurano i ministri, - riporta Il Corriere della Sera - è stata già concordata fra Palazzo Chigi e gli uffici della presidenza della Repubblica. Già oggi basterà una telefonata e tutto sarà pronto per la nomina del successore di Raffaele Fitto nel governo. Al momento, anche se una valutazione complessiva sul dossier appare ancora aperta, Tommaso Foti, classe '60, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, dovrebbe essere in cima alla lista alla quale la presidente del Consiglio lavora da giorni.

Un cambio che consentirebbe a Giorgia Meloni - prosegue Il Corriere - di non toccare gli equilibri del governo, di sostituire un esponente del suo partito con un altro rappresentante di FdI e che, nel caso di Foti, aprirebbe soltanto un filo di incertezza per la guida del primo gruppo politico del Parlamento, almeno a Montecitorio. Fra i nomi circolati nelle ultime ore, oltre a quello di Foti, ci sono anche quelli di Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che si occupa di transizione digitale e innovazione tecnologica; di Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze alla Camera; di Francesco Filini, deputato che nel partito è responsabile anche del dipartimento Programma; di Wanda Ferro, deputata, sottosegretaria al ministero dell’Interno, le cui chance però appaiono meno forti che nei giorni scorsi.

Secondo l’agenzia Ansa, invece, esisterebbe almeno anche un altro schema: al posto di Fitto potrebbe andare il collega Luca Ciriani, adesso titolare dei Rapporti con il Parlamento, il cui ruolo potrebbe essere preso da Foti. Non sembra che Meloni abbia coinvolto nelle valutazioni delle ultime ore Antonio Tajani o Matteo Salvini, o almeno non in modo sostanziale, la premier ritiene che quella casella spetti a un esponente di FdI.