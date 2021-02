Governo, il Pd apre alla Lega: "Da noi collaborazione e dialogo"

"Collaboreremo con tutte le forze politiche per il bene del Paese. Il dialogo è sempre stato aperto con tutti, continueremo su questa strada e con questo spirito". Con queste parole il capogruppo alla Camera del Partito Democratico, Graziano Delrio, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se crede possibile una collaborazione in Parlamento con la Lega di Matteo Salvini in vista della nascita del governo Draghi.



"Ognuno poi ha le sue idee, che sono diverse da quelle degli altri. Ma da parte nostra il dialogo ci sarà sempre", sottolinea il presidente dei deputati del Pd.



Infine, alla domanda se creda alla svolta europeista della Lega e di Salvini, Delrio risponde: "Credo al programma del presidente Draghi e di quello mi fido".