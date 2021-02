Governo, incontro Berlusconi-Salvini. "Responsabilità, nessuna pregiudiziale"

Lungo e cordiale colloquio tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Salvini e Berlusconi hanno ribadito la ferma volonta' di dare un contributo, con senso di responsabilita' e senza porre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale.

Crisi, Salvini: Italiani hanno fretta, da centrodestra nessun no pregiudiziale - “Gli italiani hanno fretta. Hanno fame di salute, di lavoro, di scuola e di libertà. Non si può perdere altro tempo: noi rinnoviamo - come Lega e come centrodestra - la disponibilità a dar vita al nuovo governo che metta al centro la salute degli italiani, il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, un ritorno alla vita. Non poniamo veti e non diciamo No pregiudiziali. Responsabilità, velocità ed efficienza: noi ci siamo”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell’incontro con Silvio Berlusconi.

Recovery: clip Berlusconi nuovi uffici,parola a prossimo governo - "Ora tocca al prossimo governo italiano di lavorare in Europa per ottenere che queste risorse arrivino al piu' presto al sistema economico delle imprese e alle famiglie". Silvio Berlusconi oggi sceglie di pubblicare un video sui social network per salutare il fatto che "finalmente il Parlamento europeo ha approvato il Recovery Fund che stanzia piu' di 200 mld di euro per l'Italia". Il leader FI parla dai suoi nuovi uffici: una ambientazione meno 'carica' di quelle tradizionali, pur con una scrivania dominata da un massiccio calamaio-portapenne d'epoca in argento, con le bandiere d'Italia e d'Europa alle spalle. Niente cravatta, ma un maglioncino scuro sotto il doppiopetto grigio, che non ha l'altrettanto usuale simbolo FI all'occhiello.