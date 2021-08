Governo, Letta ad Affaritaliani: "Lamorgese non è minimamente in discussione"

"Non c'è alcun legame. È solo Salvini che lo costruisce a suo uso e consumo. La notizia è solo una. E riguarda le avvenute dimissioni del SottoSegretario. La continuazione del lavoro della Ministra non è minimamente in discussione”. Con queste parole il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, interpellato da Affaritaliani.it, commenta le parole di Matteo Salvini e di molti esponenti della Lega che, anche se non ufficialmente, hanno di fatto chiesto le dimissioni della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese (bersaglio degli attacchi nelle ultime settimane da parte del Carroccio soprattutto per gli sbarchi di migranti sulle coste italiane) all'indomani del passo indietro del sottosegretario leghista al ministero dell'Economia e delle Finanze Claudio Durigon.