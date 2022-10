Governo, Letta: "Fisco? abbiamo capito solo 'condoni'. No a disegno presidenzialista"

Governo, Letta: "No al disegno presidenzialista"

"Saremo contrari al suo disegno presidenzialista". Così Enrico Letta nella dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni.

Governo, Letta: "Il 28 ottobre saremo al monumento di Matteotti"

"Fra tre giorni, il 28 ottobre, sarà l'anniversario della marcia su Roma, noi avremo la nostra direzione. Noi andremo sul monumento che ricorda Giacomo Matteotti. Voglio ricordare quanto accadde nel luglio del 1921 a Sarzana, dove si cercò di fare una anticipazione della marcia su Roma. Il capitano dei carabinieri e un sindaco fecero il proprio dovere ed evitarono quella marcia. In loro memoria e seguendo il loro esempio fate il vostro dovere come governo e noi faremo il nostro come opposizione". Lo dice Enrico Letta in dichiarazione di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni.

Governo: Letta a Meloni, 'conservatori sono ecologisti? Non è vero'

"Ci consideriamo alternativi sul tema che lei non ha citato, quello della transizione ecologica e dell'ambiente, e mi colpisce che la frase clou sia stata che 'non esiste un ecologista più convinto di un conservatore': no, non è così. Bolsonaro, Trump, il partito del Pis in Polonia sono conservatori e non sono ecologisti". Così Enrico Letta nella dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni.

Governo: Letta, in discorso Meloni non compare 'diseguaglianze'

"Sui diritti saremo inflessibili, così come sul welfare e il lavoro. Il salario minimo deve essere fra gli strumenti per combattere le diseguaglianze. Parola, diseguanze, che manca completamente dal suo discorso". Lo ha detto Enrico Letta in Aula alla Camera.

Governo: Letta, voteremo no alla fiducia

"Un mese fa, oggi, si votava. Il fatto che un mese dopo ci sia il governo è il segno evidente di chi ha vinto le elezioni e ha diritto a governare oggi". Lo ha detto Enrico letta in dichiarazione di voto sulla fiducia alla camera. "Voteremo no alla fiducia", ha aggiunto Letta.

Governo: Letta a Meloni, siamo orgogliosi di Roberto Speranza

Quello che ci spaventa è la concretezza e non l'identità. Ci spaventa la concretezza dove l'abbiamo vista nel suo discorso, nel passaggio da brividi che ho sentito sul covid e sulla salte. Siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo il ministro Roberto Speranza". Lo ha detto Enrico Letta durante l'intervento in Aula alla Camera sulla fiducia al Governo. "Dobbiamo rilanciare l'impegno sulla sanità pubblica", ha aggiunto Letta

Governo: Letta, su fisco abbiamo capito solo 'condoni'

"Sul fisco abbiamo capito una sola parola: condoni. Non ci troverà". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo in aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al govenro Meloni

Governo: Letta, congresso Pd sarà parte lavoro opposizione

"Faremo fino in fondo il nostro lavoro di opposizione. Venerdì cominceremo il nostro congresso costituente, ma il nostro congresso costituente sarà parte dell'opposizione a voi". Lo ha detto Enrico Letta in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Meloni.

Governo: Letta a Meloni, su scuola manca una prospettiva

"Sulla scuola manca una prospettiva su quel che è veramente necessario. Non ha detto nulla sul reclutamento delgi insegnanti. la parola 'merito' nella nostra costituzione è all'articolo 34. I principi di uguaglianza sono all'articolo 2 e all'articolo 3". Lo ha detto Enrico Letta in Aula alla Camera.

Governo: Conte a Meloni, vuole scrivere lei agenda Draghi?

"Il suo indirizzo economico potremmo sintetizzarlo come neoliberismo di ispirazione tecnocratica. E' un'impostazione che le consente di strizzare l'occhio alle istituzioni finanziarie anche internazionali e forse spiega l'opposizione morbida, a tratti compiacente con il governo uscente. Viene il dubbio: ma non è che alla fine l'agenda Draghi vuole scriverla lei?" Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte in dichiarazione di voto sulla fiducia all'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Conte: Meloni non menta a italiani, non ha votato Pnrr

"Presidente Meloni, non menta agli italiani, dica la verità: al Parlamento europeo non avete votato il next generation Eu e poi in Italia il Pnrr. Se fosse stato per voi non l'avremmo avuto", le parole del leader del M5S, Giuseppe Conte.

Governo: Conte a Meloni, 'tace su caro bollette e scostamento, piena continuità con Draghi'

"Presidente Meloni, in un'ora di intervento lei non ha speso una sola parola per darci una indicazione concreta sulle misure che intende adottare sul caro bollette, sul caro prezzi, che è la questione più urgente che abbiamo. Nulla di nulla. Non ci ha detto nulla sugli extraprofitti, sullo scostamento di bilancio: prima o poi dovremo decidere". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. "Il segnale più evidente della continuità con il governo Draghi è il ministero dell'economia a Giorgetti. Questo spiega l'opposizione morbida al governo uscente, non è che alla fine l'agenda Draghi la vuole scrivere lei?", chiede polemico l'ex premier diretto al neo presidente del Consiglio.

Conte: su Ucraina Meloni non ha usato parola pace

"Lei non ha mai accennato all'unica via d'uscita: Pace. Le ricorda qualcosa?", le parole del presidente del M5s, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo.

Governo, Conte a Meloni: fermeremo sicura corsa al riarmo

Il governo perseguirà "una sicura corsa al riarmo che lei sta tacendo, perché non ne parla, ma andrà in continuità con il governo uscente. Siamo già riusciti a fermarla e continueremo a farlo". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni.

Governo: Conte a Meloni, lei sicura ma consiglierei prudenza

Signor presidente "lei ha voluto sottolineare che questo governo è frutto della volontà popolare. E' vero. Ma non avete la maggioranza dei cittadini. La ho vista molto sicura, molto volitiva ma consiglieri prudenza". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo di Giorgia Meloni, rivolgendosi al premier.

Governo: Conte a Meloni, 'votati da 1 su 4 aventi diritto, non avete maggioranza cittadini'

"Questo governo è frutto della volontà popolare e ha piena legittimazione. E' vero, è giusto. Ma" è una legittimazione "che questa legge elettorale vi ha consegnato. L'intera coalizione di centrodestra è stata votata da un elettore su 4 degli aventi diritto, non avete la maggioranza dei cittadini. L'ho vista molto volitiva e sicura di sé, ma le consiglierei prudenza". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo, in corso alla Camera.

Roma: Conte in aula, 'preoccupano cariche e manganelli alla Sapienza'

"Rispettiamo il diritto di manifestazione del pensiero. Mi rivolgo anche al ministro dell'interno: mi preoccupa vedere le immagini di cariche e manganelli alla Sapienza, mi preoccupa da cittadino e da docente universitario". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula alla Camera.

Governo: Conte a Meloni, 'non arretramento su diritti? Lo dica a Roccella e Gasparri'

"Ha detto che non arretrerete sui diritti, lo dica alla sua ministra alla famiglia e al senatore Gasparri, che ha depositato una legge sull'aborto giustappunto". Così in Aula alla Camera il leader del M5S, Giuseppe Conte.