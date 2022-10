Meloni premier: doppia rivoluzione. Energia al Mise, Innovazione a Chigi

Il Mise non si occuperà solo di crisi aziendale ma anche di tutta la parte energetica



Doppia rivoluzione di Giorgia Meloni premier. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, la nuova presidente del Consiglio abolirà il ministero dell'Innovazione tecnologica - quello guidato, con scarsi risultati, da Vittorio Colao nel governo Draghi - per trasferirne le competenze direttamente a Palazzo Chigi. In sostanza, l'Innovazione sarà un Dipartimento della presidenza del Consiglio con un sottosegretario ad hoc (ancora non si sa se un tecnico o un esponente di Fratelli d'Italia).

Altra svolta in arrivo con il nuovo esecutivo. Le competenze sull'energia, che attualmente rientrano sotto il dicastero dell'Ambiente, torneranno al Mise. Il ministero dello Sviluppo economico, guidato da Giancarlo Giorgetti con Draghi a Chigi, non si occuperà così solo di crisi aziendale ma anche di tutta la parte energetica. Di conseguenza, perderà di valore il dicastero dell'Ambiente.