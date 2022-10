Governo, Meloni: “Mi aspetto lealtà. Predappio distante da me”. VIDEO

Governo, Meloni: "Predappio politicamente distante da me"

Primo Consiglio dei ministri operativo e prima conferenza stampa della premier Giorgia Meloni. Dopo il via libera al decreto unico contenente misure in materia di giustizia (proproga dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia e intervento su ergastolo ostativo), di sanità (Covid) e sicurezza pubblica (misure anti-rave), oltre che alla nomina di sottosegretari e viceministri, la premier Meloni si è presentata in conferenza stampa per illustrare le misure con i ministri competenti Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci.

Alla presidente del Consiglio sono state fatte domande anche sulla stretta attualità e su episodi come quello di Predappio dove diverse centinaia di persone hanno "celebrato" i 100 anni della marcia su Roma del 1922 dai fascisti. "Politicamente è una cosa distante da me in maniera molto significativa'', ha detto Meloni.

''Mi aspetto compattezza e lealtà'' da ministri e sottosegretari e ''la sto riscontrando: non ci sono stati problemi di alcun genere. In Cdm si respira un clima di grande compattezza ed entusiasmo, pur nella consapevolezza delle difficoltà'', ha detto la premier che ha annunciato, inoltre, l'attribuzione della delega per i Servizi segreti nel prossimo Cdm.