Governo, niente patto Draghi-Meloni: Palazzo Chigi smentisce i rumors

Draghi-Meloni, Palazzo Chigi: "Il presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali"

Niente patto tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Palazzo Chigi smentisce la tesi e il contenuto dell'articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica che recita: “Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l'Ue-Meloni starà ai patti”. Il presidente del Consiglio, riferiscono dalla presidenza del Consiglio, “non ha stretto alcun patto né ha preso alcun impegno a garantire alcunché. Il presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per discutere dei principali dossier in agenda e resta impegnato a permettere una transizione ordinata, nell'ambito dei corretti rapporti istituzionali”.

Niente patto Draghi-Meloni, oggi in Cdm l'aggiornamento della Nadef

Intanto fondi della Presidenza del Consiglio fanno sapere che oggi, mercoledì 28 settembre, si terrà un nuovo Consiglio dei Ministri convocato per le 16.30. Tra i punti all'ordine del giorno c'è anche la nota di aggiornamento al Def, il documento di Economia e Finanza fondamentale per la stesura della nuova legge di bilancio.