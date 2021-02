Governo, Salvini: "Il M5S chiede un ministero che c'è già"

"Chiedono un ministero che c’è già, guidato da un grillino da tre anni". Con queste parole Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it sul ministero della transizione ecologica chiesto da Beppe Grillo e che, probabilmente, ci sarà nel governo Draghi. "Noi invece - spiega il leader della Lega - suggeriamo al professor Draghi di far rinascere il Ministero per le Disabilità, per dare voce e risposte concrete a 6 milioni di Italiani troppo spesso dimenticati, giovani e anziani che durante la pandemia hanno sofferto più di tutti gli altri", conclude Salvini.