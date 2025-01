Governo, Santanchè, 'tranquilla ma pronta a passo indietro se lo chiede Meloni’

“Giorgia non l’ho sentita, non mi ha chiamata, immagino che abbia tante cose importanti da fare... Su questo reato qua sono molto serena. Poi è chiaro che io sono una donna di partito, non faccio le cose a dispetto dei santi. Aspetto le valutazioni... Se il mio presidente del Consiglio dovesse chiedermi un passo indietro, di certo lo farò”. Lo dice la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in un colloquio con il ‘Corriere della Sera’.

“Sono tranquilla, conosco la vicenda nel merito e so che non mi porterà a una condanna. È un processo da imprenditrice, non ha rilevanza politica. Grazie a Dio -aggiunge- non ho nessuna condanna, non c’è nessun fallimento, nessuna bancarotta. Vedranno i giudici, decideranno i giudici. Sono rimasta fedele al giuramento, ho sempre agito con disciplina e onore. E’ un reato che in tanti Paesi nemmeno c’è e mai mi è stata fatta un’accusa sulle mie funzioni di ministro”.