Governo, scende in campo Mastella. "Strutturo parlamentari responsabili"

GOVERNO: MASTELLA, 'FARO' INIZIATIVA PER STRUTTURARE PARLAMENTARI RESPONSABILI' - "La crisi di governo c'è, è innegabile, non si può sostenere il contrario. Subito dopo la crisi intendo far partire un'iniziativa per recuperare vecchi amici e nuovi contributi, quelli che sono interessati. Al 2% ci arriverò pure io, anche se non ho una rappresentanza parlamentare come quella di Renzi". Lo ha detto, in una intervista all'Adnkronos, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, anticipando che questa nuova formazione politica si collocherà "nell'ambito del centro, per una collaborazione con il centro sinistra". "Non posso prevedere quale sia la conclusione della crisi di governo - ha premesso l'ex ministro e parlamentare centrista - questo bisognerebbe chiederlo chi la crisi l'ha aperta. Posso però assicurare che i responsabili ci sono e sarebbero molti di più di quelli che si possa immaginare, come del resto si è già visto nelle votazioni che si sono tenute di in Parlamento, se ci fosse un'iniziativa seria sul piano politico che li possa tenere insieme. Non puoi tenere in piedi un gruppetto di persone solo in Parlamento, se non hai un radicamento nelle realtà locali". "Un gruppo di parlamentari - aggiunge Mastella - dà l'idea di un'iniziativa 'usa e getta' e nessuna persona seria vuole essere 'usa e getta'. Per questo ho intenzione di fare un'iniziativa politica, insieme a altri, per rimettere in piedi una realtà che parta dalle esigenze locali e arrivi fino in Parlamento, fino a Roma. Qualche parlamentare pronto già c'è. La metteremo a fuoco quando sarà il momento. Non si possono lasciare soli quelli che, responsabilmente, appunto, vogliono dare una mano". Ma per realizzare un'operazione di questa portata, conclude Mastella, "occorre fare qualcosa di strutturato, non puoi utilizzare la paura delle elezioni per dire state con me".

GOVERNO: MASTELLA, 'MIA INIZIATIVA POLITICA AUTONOMA RISPETTO A VICENDA ESECUTIVO' - "La mia sarà un'iniziativa politica autonoma, che intendo fare a prescindere dalle contingenze della crisi di governo. Sarà un'iniziativa politica che partirà dalla realtà del territorio, a cominciare dal Mezzogiorno". Lo ha puntualizzato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, spiegando la natura della sua annunciata iniziativa politica.